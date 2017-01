Payet po refuzon të luajë për West Ham

Trajneri i skuadrës londineze ka zbuluar se futbollisti francez po dëshiron të largohet nga skuadra, e këtë dëshiron ta arrijë me çdo kusht

Mesfushori Dimitri Payet po refuzon të luajë për skuadrën e tij pasi dëshiron që të forcojë një transferim, ka thënë trajneri Slaven Bilic.

29 vjeçari kishte një sezon senzacional, dhe ishte në listën e futbollistëve më të mirë në botë nga FIFA, gjithashtu ndihmoi Francën që të mbërrijë në finalen e Kupës Europiane.

Bilic konfirmoi se ylli që ka nënshkruar kontratë në shkurtin e vitit të kaluar që zgjat deri në vitin 2021, nuk do të lejohet të largohet nga klubi, por as nuk do të stërvitë me ekipin e parë, e nuk do të paraqitet as në lojën kundër Crystal Palace të shtunën, shkruan rtv21.tv.

Bilic tha se është i nervozuar dhe ndihet i zhgënjyer nga Payet, i cili nuk dëshiron që të luajë për ta. Por ka shtuar se nuk do ta shesin atë.

Arsenali e Manchester United janë lidhur me oferta të mundshme për Payet gjatë janarit, si dhe ish-klubi i tij Marseille thuhet se janë në gjëndje të paguajnë deri në 40 milionë euro për të rikthyer lojtarin në klubin e tyre./21Media