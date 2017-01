Pekini porosit Trampin

Lu Kang, tha se nuk mund të bisedohet në lidhje me politikën “Një Kinë”, duke këmbëngulur se Tajvani është pjesë e Kinës

Ministria e Jashtme e Kinës ka hedhur sot sërish poshtë sugjerimin e presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Tramp, se ai ndoshta do të shfrytëzoi politikën kundrejt Tajvanit si një mjet për negociata mes Pekinit dhe Uashingtonit.

Zëdhënësi i ministrisë së Jashtme të Kinës, Lu Kang, tha se nuk mund të bisedohet në lidhje me politikën “Një Kinë”, duke këmbëngulur se Tajvani është pjesë e Kinës.

Uashingtoni në vitin 1979 shkëputi marrëdhëniet diplomatike me Tajvanit dhe që nga ajo kohë mban lidhje jozyrtare me këtë ishull, të cilin Kina e konsideron si pjesë të territorit të saj, ndërsa Tramp që nga fitorja e tij në zgjedhje disa herë ka kërcënuar se do ta rishqyrtojë këtë politikë.

Lu tha se Qeveria e Kinës është qeveria e vetme legjitime që përfaqëson Kinën, duke theksuar se është ky një fakt që e pranon edhe bashkësia ndërkombëtare dhe të cilin nuk mund ta ndryshoi askush.

Tramp në intervistën dhënë një gazete amerikane deklaroi të premten se të gjitha opsionet për negociata janë të hapura, përfshirë këtu edhe politikën “Një Kinë”.

Ai më 2 dhjetor zhvilloi një bisedë telefonike me presidenten e Tajvanit, Caj Ing Ven, duke nxitur një reagim të ashpër të Pekinit.

Kina dhe Tajvani u ndanë në vitin 1949, pas luftës qytetare, ndërsa Pekini kurrë nuk ka hequr dorë nga kërcënimi se në rast nevoje do të parandaloi me dhunë pavarësimin e plotë të ishullit, në të cilin nacionalistet linezë u arratisën pas humbjes që pësuan nga komunistët, duke shpallur Tajvanin shtet të ndarë nga Kina./21Media