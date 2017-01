Pensione për qytetarët kosovarë që kanë punuar në Zvicër

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha se ky është një hap i rëndësishëm për të dy vendet

Qeveria në mbledhjen e mbajtur sot ka miratuar Nismën për lidhjen e marrëveshjes për sigurime sociale ndërmjet konfederatës së Zvicrës dhe Qeverisë së Kosovës.

Ministri Arban Abrashi tha se pala zvicerane ka shpreh interesin për arritjen e marrëveshjes për sigurime sociale. Me këtë marrëveshje qytetarëve të Kosovës që kane punuar në Zvicër u mundësohet që të mund ta marrin pensionin e Zvicrës në Kosovë. Negociatat me Zvicrën do të fillojnë javën e ardhshme.

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha se ky është një hap i rëndësishëm për të dy vendet, sepse ka pasur shumë probleme sa i përket sigurimeve sociale me Zvicrën dhe është sukses i Qeverisë që po e përmbyll këtë proces kaq të rëndësishëm për qytetarët e Kosovës që kanë punuar në Zvicër.

Po ashtu Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot ka miratuar projekt udhëzimin administrativ për mënyrën e kompensimit, përfshirë dhe llogaritjen e kompensimit për dëmtimet e shumëfishta, projekt udhëzimin administrativ për regjistrat për parashtruesit e kërkesës dhe për vendimet e lëshuara rreth kompensimeve.

Dhe gjithashtu në këtë mbledhje u miratua propozim vendimi preliminar për shpronësim për interes publik të pronave shoqërore të KBI “Progres”, në Prizren, të cilat preken nga realizimi i Projektit për ndërtimin e Impiantit për trajtimin e ujërave të zeza, zona kadastrale Vllashnje, komuna e Prizrenit.