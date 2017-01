Ka përfunduar ndeshja në hendboll në mes Kosovës dhe Estonisë

Pjesa e parë e ndeshjes përfundoi me rezultat 13 me 7 në favor të Estonisë. Ndërsa pjesa e dytë e ndeshjes me rezultat 17 me 31 në favor të Estonisë, rezultat ky që e bëri fitues Estoninë.

Ndeshja e cila është zhvilluar në Gjakovë është përballja më interesante e hendbollit për këtë fillim./21Media