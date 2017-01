Përkujtohen viktimat e Masakrës së Reçakut

Për të bërë homazhe tek varrezat e viktimave të Reçakut ishin edhe krerët e vendit

Banorët e fshatit Reçak edhe tetëmbëdhjetë pas, ende kanë para syve tmerrin që bën forcat ushtarake, policore dhe paramilitare serbe. Ata edhe sot flasin për mëngjesin e 15 janarit, ku ndodhi masakrua që shokoi tërë njerizimin.

Tmerret e shkaktuara 18 vite më parë, ku u vranë 45 shqiptarë në mesin e të cilëve edhe një grua, zgjuan vëmendjen e gjithë botës. Kurse, sot, 18 vite pas, në Kompleksin Memorial ishin kryeministri Isa Mustafa, ish-ambasadori, William Walker, Fatmir Limaj dhe disa nga deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje, të cilët vendosën kurora lulesh. Për homazhe prezent ishin edhe familjarët e të vrarëve 18 vite më parë, ta cilët shprehnin dhimbjet për më të dashurit e tyre.

Njëri nga banorët e Reçakut tha se e mban mend shumë mirë atë ditë dhe se e kujton gjithmonë me dhimbje.

‘’ Ne e kujtojmë me dhimbje këtë ditë të sotit edhe me merzija shumë se ne kemi qenë edhe këtu ditën e masakrës me gjithë familjen, nuk kemi ikë askund. Kjo nuk na hiqet prej menje kurrë as fëmijëve tonë’’, thotë ai.

Ndërkaq edhe banori tjetër Habib Bajrami të cilit i’u kishte vrarë vëllau, kujton mëngjesin e 15 janarit.

“Kemi hjek boll edhe i kanë zanë shumë keq, vëllau im është mbyt i pari por s’kemi se çka me bo. Kanë hyrë natën, para mëngjesit, ka qenë natë e madhe, Ramazan edhe i kanë mbledh në një shtëpi, 60 persona, kanë qenë gra dhe fëmijë, pastaj, burrat i kanë rrahë dhe i kanë dërgu me një kodër dhe i kanë vrarë’’, rrëfen Habib Bajrami.

E për të bërë homazhe në këtë Kompleks Memorial ishte William Walker. Ish-ambasadori i OSBE-së në Kosovë, ka deklaruar se 15 janarin e vitit 1999, e kujton me emocione. Ai tha se çdo 15 janar duhet të mblidhemi dhe ta kujtojmë ngjarjen se çka ka ndodhur.

‘’15 janari i vitit 1999 ma kujton janarin e çdo viti, kur ky fshat ka pasur një krejt tjetër atmosferë…Pra, fillimi i këtyre përvjetorëve këtu është, për të na kujtuar të gjithëve sakrificën e madhe për me pas çlirimin për me e pas pavarësinë”, tha Walker.

Homazhe te Kompleksi Përkujtimor në Reçak, ka bërë edhe kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, ku tha se masakra e Reçakut është dëshmi e mizorisë dhe gjenocidit të forcave serbe gjatë luftës në Kosovë.

“Sot, jemi këtu për të bërë nderime për viktimat e Reçakut. Është fjala për një masakër ndër më të mëdhatë që është kryer në Kosovë nga ushtria dhe paramilitarët serbë në vitin 1999. Është një rast që ne të të zgjojmë vetëdijen e qytetarëve, por edhe të komunitetit ndërkombëtar, për veprat mizore që Serbia i ka bërë në Kosovë,”, deklaroi kryeministri Mustafa.

Prezent ishte edhe ish kreu i Vetëvendosjes, Albin Kurti, i cili potencoi se edhe 18 vite më vonë vazhdon të vonohet drejtësia, pasi shumë prej kriminelëve që dhanë urdhër të ekzekutohet Reçaku sot janë në pushtet dhe të lirë.

Ne sot këtu si deputet të Kuvendit të Republikës, si aktivistë të Vetëvendosjes, bashkë më ambasadorin, William Walker, erdhëm që t’i kujtojmë martirët dhe dëshmorët e Reçakut, po në të njëjtën kohë që t’ia përkujtojmë vetes tonë rrënjët dhe çmimin e lirisë, si dhe obligimin dhe detyrimin tonë qytetar e kombëtarë, për ta bërë këtë liri me të vërtetë të plotë dhe plotësisht të vërtetë, tha Kurti.

Kurse, lideri i Nisma-s për Kosovën, Fatmir Limaj, pas homazheve në Reçak, deklaroi se dëshmia më e mirë se cili ishte plani i shtetit serb për shqiptarët është Reçaku.

Ai ka shtuar se plani serb ishte për shfarosje, shkatërrim të dinjitetit dhe largimin e njerëzve nga vendi ynë.

Masakra e Reçakut është kryer nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë, me 15 janar të vitit 1999. Kjo masakër nga amabasadori Wiliam Walker u konsiderua si krim kundër njerëzimit. Gjithashtu me anë të kësaj maakre u dëshmuan krimet që Serbia bënte ndaj Kosovës./21Media