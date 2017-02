Përleshen mes veti dhe përfundojnë në spital

Pas përleshjes të dy personat kanë përfunduar në spital

Në fshatin Reqan të Suharekës, dje rreth orës 15:48 dy persona pas një mosmarrëveshje janë përfshirë në një rrahje mes veti ku kanë përdorur edhe mjete të forta.

“Dy të dyshuar meshkuj K/Shqiptarë pas një mosmarrëveshje janë përfshirë në rrahje mes veti, me ç’rast janë përdorur edhe mjete të forta. Që të dy kanë pësuar lëndime trupore dhe janë dërguar për trajtim mjekësor në spitalin e Prizrenit”, thuhet në raportin e policisë.

Njëra shtëpi e të dyshuarit është bastisur nga policia ku edhe është gjendur një pushkë gjuetije dhe një pistoletë.

“Me urdhër të prokurorit është bastisur një shtëpi e të dyshuarit, ku është gjetur dhe konfiskuar një pushkë gjuetie me shtatë fishekë dhe një pistoletë me dy fishekë. Me vendim të prokurorit të dyshuarit dërgohen në mbajtje”, thuhet në fund të raportit./21Media