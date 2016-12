Personat me sindrom Down dizajnojnë veshje

Kjo linjë është përqendruar në veshje sportive, të përditshme dhe në linjën e veshjeve për fëmijë

Përmes një sfilate në të cilën morën pjesë edhe disa persona me Sindromin Down, InDesign bashkë me brendin italian të modës “OVS”, prezantuan 30 modele të veshjeve, njëzet prej tyre të dizajnuara nga InDesign, ndërsa, dhjetë të tjera nga OVS.

Kësaj radhe “InFabric” prezantoi disa produkte, kryesisht të linjës sportive, të prodhuara nga materiali “dry-fit”, me tekstil të cilësisë së lartë. Kjo ishte linja e parë, por u paralajmërua edhe lansimi i produkteve tjera, si linja e konfeksionit për fëmijë, uniforma për kompanitë e ndryshme, si dhe produktet e tekstilit për sektorë të caktuar ekonomik.

Veronika Bajçinovci, përfaqësuese e kompanisë InDesign, tha se ky projekt ka filluar me veshje sportive në të cilin kanë angazhuar persona të prekur nga Sindroma Down, për dizajnimin e të cilave kanë dhënë ide, por gjithashtu janë angazhuar edhe në zgjedhjen e materialeve dhe qepjeve. Ajo shtoi se kompania Gorenje ka dhënë një mbështetje të madhe sa i përket realizimit të kësaj sfilate.

Ndërsa, sa i përket projekteve të mëtutjeshme, Bajçinovci tha se do të vazhdohet me organizmin e këso lloj sfilatash, pasi që sfilata e ardhshme do të bëhet me koleksionin pranverë-verë, i cili natyrisht do të jetë me ide të personave me Doën Syndrome. Ajo theksoi se arsyeja që e ka shtyrë të veproi kështu është fryma në të cilën është rritur, se si çdoherë duhet ndihmuar dikujt./21Media