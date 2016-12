Acetoni ka edhe 6 përdorime tjera

Pastron sendet prej porcelani. Pasi tё keni hedhur aceton nё porcelan, pastrojeni atё me njё copё prej pambuku.

Pastron gёrvishtjet nga pllakat. Fёrkoni pllakat e kuzhinёs me njё pambuk me aceton duke ushtruar presion.

Zhduk shenjat e lapsave me bojё, duke fёrkuar vendin ku ata kanё lenё shenjё me njё copё tё pastёr dhe aceton.

Deznifekton briskun e rrojes. Nё njё enё me aceton vendosni brisqet dhe lerini pёr disa minuta. Me kёtё mёnyrё ata do tё dezinfektohen dhe do tё marrin shkёlqim.

Heq bojёn nga xhamat e dritareve. Nёse ka pika boje nё xhamat e dritareve, atёherё hidhini aceton dhe pas disa minutash fёrkojini me njё copё tё lagur.

Heq shenjat e qeseve plastike tё shkrira. Nёse gabimisht ka shkrirё diçka plastike afёr syrit tё sobёs, atёherё acetoni do ju vijё nё ndihmё.