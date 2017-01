Pijen që duhet ta konsumoni në mëngjes

Nuk preferohet ta filloni ditën me një kafe

Filloni ditën me një gotë me ujë të ngrohtë dhe një kokërr limoni. Përagitja është aq e thjeshtë mirëpo, dobitë janë shumë të mëdha prandaj nuk duhet injoruar.

Një gotë ujë të vaket ku mund të shtoni limon, kjo është pija që duhet ta konsumoni çdo ditë, pasi që ndihmon në pastrimin e organizmit dhe në zvogëlimin e ndjenjës së urisë.

Gjithashtu, kjo pije ndihmon në forcimin e imunitetit dhe metabolizmit, shkruan rtv21.tv.

E gjitha kjo pasi që limoni është i pasur me vitaminë C, e cila është mjaft e domosdoshme për organizmin dhe lufton ftohjen.

Uji me lëngun e limonit ndihmon në procesin e tretjes së ushqimit dhe ndihmon sidomos kur keni fryrje të stomakut./21Media.