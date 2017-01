Plani strategjik i UP-së për këtë vit

Sipas Demaj prioriteti kryesor për vitin 2017 në Up do të jetë realizimi i planit strategjik me të cilin do të ngritët edhe cilësia në arsim

Rektori i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Marjan Dema, u kushton rëndësi festave në përgjithësi. Ai tregon se sa me gëzim se i pret dhe i çmon festat, por, për festën e Vitit të Ri 2017 shprehet se është i kufizuar, pasi që përveç bashkëshortes, fëmijët me nipa e mbesa i jetojnë në Amerikë andaj edhe nuk do të mund t’i ketë afër.

Rektori i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Marjan Dema, u kushton rëndësi festave në përgjithësi. Ai tregon se sa me gëzim se i pret dhe i çmon festat, por, për festën e Vitit të Ri 2017 shprehet se është i kufizuar, pasi që përveç bashkëshortes, fëmijët me nipa e mbesa i jetojnë në Amerikë andaj edhe nuk do të mund t’i ketë afër.

Megjithatë, në një intervistë për Kp, rektori i UP-së, Marjan Dema, ka thënë se e ka organizuar edhe një ceremoni festive me stafin e UP-së, e cila mbrëmje i ndihmoj stafit dhe gjithë punonjësve të institucionit që ai e drejton që të afrohen më shumë.

Megjithatë, rektori Dema edhe pse mandatin e të parit të UP-së e ka marrë në muajin prill, vitin që po e përmbyllim e ka cilësuar si një vit të suksesit pasi që ka thënë se është arritur të zgjidhen shumë probleme dhe bllokada që e kanë shoqëruar këtë institucion për vite me radhë.

I pari i Universitetit të Prishtinës thotë se nëse pyetet se a është i kënaqur me punën e bërë deri më tani, përgjigja është jo, pasi sipas tij pas krijimit të një ambienti të përshtatshëm për punë, mbetet sfidë ngritja e cilësisë në mësimdhënie e mësimnxënie.

Ndërsa, për arritjet e deritashme me menaxhimin e UP-së, rektori Marjan Dema ka thënë se çelësi ka qenë në vënien e standardeve. Sipas tij, me caktimin e kritereve dhe standardeve qoftë për pranimin e stafit, avancimin apo regjistrimin e studentëve nëpër fakultete, është dobësuar fuqia e individit apo ndikimet e jashtme. Rektori tha se me këtë proces u është mundësuar që të jenë pjesë e stafit apo e studiuesve në këtë universitet, të gjithë atyre që e meritojnë.

Sipas rektorit të UP-së, prioriteti kryesor për vitin 2017 në Universitetin më të madh publik në Kosovë do të jetë realizimi i planit strategjik me të cilin do të ngritët edhe cilësia në arsim, edhe në hulumtime shkencore, etj.

“Prioriteti kryesor është realizimi i planit strategjik me anë të të cilat do ta masim cilësinë në mësim, cilësinë në hulumtime, cilësinë në të gjitha fushat. Implementimin e sistemit disiplinor, veç e kemi filluar, ky proces është duke u zhvilluar në mënyrë natyrale dhe me sukses, janë eliminuar shumë gjëra të cilat për shumë njerëz kanë qenë të pamundshme, prandaj në plan strategjik është e përfshirë çdo gjë, të kemi sa më afër komunitetit, s amë afër tregut, jemi shumë të interesuar që të përgatisim kuadrat ë cilat do të jenë të kërkueshme dhe të transformueshëm në mënyrë që ekonomia kosovare, mirëqenia etj.”, tha Dema.

Rektori i UP-së, Marjan Dema, i ka uruar të gjithë studentët, stafin e këtij universiteti dhe gjithë popullin e Kosovës për një vit të mbarë, duke iu uruar ekonomi të zhvilluar, mirëqenie dhe demokraci.

Përndryshe, Marjan Dema është zgjedhur rektor në maj të vitit 2016 dhe e ka marrë detyrën nga data një e muajit prill pas zgjedhjeve që ishin mbajtur në Universitetin e Prishtinës gjatë vitit që po e lëmë pas./21Media