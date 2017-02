Platforma e shqiptarëve mistifikohet së tepermi?!

Sipas analistëve as maqedonasit as shqiptarët nuk kanë fuqi pa njëri-tjetrin

Maqedonia ndodhet në një situatë vendnumëro ku asgjë nuk po ndodh. As maqedonasit, as shqiptarët nuk kanë fuqi të bëjnë pa njëri-tjetrin. Kështu u shprehën një pjesë e analistëve. Sipas të tjerëve, bashkësia ndërkombëtare përzihet thellë në politikën e brendshme të vendit.

“Duke filluar me Bejllin i cili e nisi në protestat në sheshin “Taksim” në Turqi, kur turqit e përzunë. Erdhi këtu për ta bërë të njëjtën. Në Serbi këta veprojnë ndryshe, njëjtë edhe në Shqipëri… derisa u jemi të nevojshëm… më pas do të na shqelmojnë. Tani në Kosovë i marrin xeheroret! Pra bëhet fjalë për biznes dhe për para”, tha Aleksandar Florovski.

Sipas kolumnistit Muhamed Halili, bashkësia ndërkombëtare ka kërkuar zgjedhje fer dhe të lira dhe pasi konstatuan se ato u plotësuan, i lanë politikanët që vetë ta rregullojnë situatën politike ku u gjend vendi.

“Tani vjen zoti Han dhe mes tjerash thotë, dëshirojmë qeveri me mbështetje të gjerë, dëshirojmë qeveri demokratike, dëshirojmë qeveri që do të zgjasë 4 vjet dhe dëshirojmë njeri që do të komunikojë me ne, gjë që është e pamundur. Dhe tani kush e kupton kornizën, ashtu duhet të veprojë”, tha Muhamed Halili në emisionin Click Plus që transmetohet në tv21.tv.

Sipas drejtorit ekzekutiv të Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, nuk do të ketë koalicion të gjerë sepse politikanët e vendit nuk kanë pjekuri të mjaftueshme politike. Sipas tij, koalicioni VMRO-DPMNE – BDI ose LSDM-BDI janë dy opsionet e para, ndërsa opsioni i tretë janë përsëritja e zgjedhjeve.

“Mendoj se BDI-së i konvenon shtyrja e zgjedhjeve deri në zgjedhjet lokale, por nuk përjashtohet mundësia që me LSDM-në t’i harmonizojnë qëndrimet”, tha Aleksandar Krzhallovski.

Për analistin Agim Jonuz, sistemi edhe pas 25 viteve nuk është i aftë të vetorganizohet. Ai shton se koalicioni i gjerë ndërmjet LSDM-së, VMRO-DPMNE-së dhe BDI-së nënkupton vazhdim të agonisë.

“Koalicion i gjerë në këtë moment ndërmjet LSDM-së, VMRO-DPMNE-së, BDI-së dhe partive të tjera të cilave do t’u jepej ndonjë ministri është një thes me gurë mprehtë. Kjo do të ishte vetëm vazhdim i agonisë në të cilën gjendemi tanimë një kohë të gjatë. Vendi po humb shumë me faktin se merret vetëm me çështjen a do të ketë apo jo zgjedhje dhe kush është fajtor”, tha Agim Jonuz.

Për një pjesë të bashkëbiseduesve, platforma e shqiptarëve fillimisht duhet të nënshkruhet dhe më pas nuk është patjetër të pranohet. Sipas tyre, kjo platformë si tepër po mistifikohet./21Media