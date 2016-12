Po ripërtrihet Hekurudha e Kosovës (Video)

Prioritet për vitin 2017, rehabilitimi i linjës 10 të hekurudhave

Ndërmrrja Publike Infrakos, prezantoi punën e bërë gjatë vitit 2016 në mirëmbjatjen e rrjetit hekurudhor. Drejtuesi i kësaj ndërmarrjes, Agron Thaçi e vlerësoi vitin 2016 si vit të kthesave në mirëmbajtjen dhe menagjimin e hekurudhave, ndërsa theksoi se viti 2017 do të jetë vit i hekurudhave. Prioritet për vitin e ardhshem do të jetë rehabilitimi i linjës 10 hekurudhore (kufiri me Serbinë, Leshak – Fushë Kosovë -Hani i Elezit – kufiri me Maqedoninë)./ 21Media