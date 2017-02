Policia franceze shmangu një sulm terrorist në Paris

Në pranga katër persona

Të ndaluarit nga policia franceze janë të moshave 33, 26, 20 dhe 16 vjeç. Dy nga të arrestuarit janë emra të njohur për policinë, e cila i lidhë me islamin radikal. Operacioni i zhvilluar në Montpelier vjen vetëm pak ditë pasi një 29-vjeçar egjiptian tentoi një sulm në Muzeun e Luvrit.

Sipas mediave vendase, në apartamentin e përdorur nga të arrestuarit është zbuluar një laborator i vërtetë i prodhimit të lëndëve shpërthyese. Policia gjeti aty 71 gram triaceton triperoksid, TATP, i konsideruar si njëri prej eksplozivëve më të fuqishëm e më të rrezikshëm në qarkullim, shkruan rtv21.tv

Bëhet fjalë për të njëjtën substancë të përdorur si në sulmet e Brukselit dhe ato të dy viteve më parë në Paris, ashtu dhe në shpërthimet e Londrës në 2005-n.

Bashkë me TATP, në apartament u gjet dhe një litër aceton, ujë i oksigjenuar dhe acid sulfurik. Rolin e kamikazit mendohet se do ta kryente 20-vjeçari, pasi të lidhte kurorë me adoleshenten, ndërsa kjo e fundit, me t’u realizuar sulmi, do të nisej menjëherë për në Siri./21Media