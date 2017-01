Politikat e reja fiskale, të rëndësishme për vendin

Qeveria do të angazhohet që bizneset vendore të jenë në gjendje të konkurrojnë si biznese të barabarta në tregun ndërkombëtarë

Ministri Financave Avdullah Hoti, zëvendëskryeministri i Republikës së Kosovës Ramiz Kelmendi dhe ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Hykmete Bajrami u takuan sot me përfaqësuesit e Klubit të Prodhuesve të Kosovës, ku diskutuan për propozimet për politikat e reja fiskale.

Në këtë takim u diskutuan edhe masat e pakos së re fiskale dy, ku Ministri Avdullah Hoti, Zëvendëskryeministri Ramiz Kelmendi dhe Ministrja Bajrami theksuan rëndësinë që ka implementimi i këtyre masave për përmirësimin e kushteve të të bërit biznes, rritjen e punësimit si dhe për rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike të vendit dhe përmirësimin e mirëqenies sociale për qytetarët e Kosovës.

Ndërsa nga atjetër përfaqësuesit e Klubit të Prodhuesve u shprehën të kënaqur për përkrahjen që po ju ofron Qeveria përmes politikave fiskale si atë të vitit të kaluar por edhe me ndryshimet e reja që pritet të ndodhin gjatë këtij viti përmes Pakos së re fiskale. Gjithashtu përfaqësuesit e prodhueseve të Kosovës dhanë propozimet e tyre për pakon e re fiskale 2.0.

Ministri Hoti, Zëvendëskryeministri Ramiz Kelmendi dhe Ministrja Hykmete Bajrami u zotuan se të gjitha propozimet që vijnë nga komuniteti i biznesit do të shqyrtohen dhe do të shikohet mundësia për përfshirjen e tyre në pakon e re fiskale në mënyrë që t'i paraprijnë përmirësimit të mjedisit të të bërit biznes në vend, ata gjithashtu theksuan se Qeveria e Kosovës do të angazhohet që bizneset vendore të jenë në gjendje të konkurrojnë si biznese të barabarta në tregun ndërkombëtarë.