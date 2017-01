Polonia në frikë nga Rusia, kërkon praninë e NATO-s

Shimanski pranoi se Polonia ende nuk e di se cilat do të jenë qëllimet e administratës së presidentit të zgjedhur amerikan, Donald Trump

Polonia nga aleatët e saj, NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kërkon një prani të përhershme të forcave në krahun lindor të aleancës, ngase tendosjet aktuale me Rusinë paraqesin një prej dy kërcënimeve më të mëdha për sigurinë e Evropës, ka deklaruar zëvendësministri i Jashtëm i Polonisë përgjegjës për çështje Evropiane, Konrad Shimanski.

Në Poloni të shtunën zbarkoi pararoja e brigadës së blinduar të divizionit të katërt të ushtrisë amerikane, me 250 prej gjithsej 3500 ushtarëve, të cilët më 1300 automjete, prej të cilave 87 tanke, do të stacionohen në Poloni. Nga shkurti, këto forca do të shpërndahen në pjesët tjera të Evropës dhe do të marrin pjesë në stërvitje dhe manovra ushtarake.

Shimanski pranoi se Polonia ende nuk e di se cilat do të jenë qëllimet e administratës së presidentit të zgjedhur amerikan, Donald Trump dhe se a do të kenë ndikim deklaratat e tij për përmirësimin e marrëdhënieve me Rusinë në operacionin “Vendosmëria e Atlantikut”, qëllimi i së cilit është forcimi i pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë.

Administrata e presidentit amerikan në larg, Barack Obama, qysh vitin e kaluar pati paralajmëruar se do të dërgoi një brigadë shtesë luftarake në Evropë, për të bindur para se gjithashtu Poloninë, Estoninë, Letoninë dhe Lituaninë, se Washingtoni do të del në mbrojtje të këtyre vendeve, pasi që ato po ndihen të kërcënuara nga ndonjë agresion i mundshëm i Rusisë./21Media