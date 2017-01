Prapaskenat e videoklipit të Eni Koçit (Video)

Një video qesharake nga prapaskenat e videoklipit të ri të Eni Koçit

Këngëtarja Eni Koçi e filloi vitin e ri me lansimin e këngës “Sje per mu”. Mirëpo, së fundmi ajo në rrjetet sociale ka publikuar një video nga prapaskenat e xhirimeve të videoklipit të saj, shkruan rtv21.tv

“I’m on Snapchat…👻enikoci lol…Let’s have some fun together👻👻”, (Unë jam në Snapchat. Le të argëtohemi së bashku), ka shkruar këngëtarja në mbishkrimin e videos së publikuar.

Ndryshe, kënga e cila ka vetëm dy ditë që është publikuar, ka mbledhur mbi 300 mijë klikime në YouTube./21Media