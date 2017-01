Prishtina dhe Prizreni nga ora 12:00 mbesin pa rrymë

Ndalja do të zgjasë nga ora 12:00 deri në ora 13:30

KEDS përmes një njoftimi urgjent ka paralajmëruar qytetarët e Prishtinës dhe Prizrenit se në mesditën e sotme, do të ketë ndërprerje të obligueshme të rrymës për 90 minuta.

Dy qyteteve u ndalet rryma me kërkesë obligative nga KOSTT-it. Ndërprerja do të bëhet në linjat 110/10 kV Prishtina 3 dhe 110/10 kV Prizreni 1.

“Ndalesa do të zgjasë sipas kërkesës për 90 minuta, përkatësisht nga ora 12:00 deri në ora 13:30. Nga kjo ndalesë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike për pjesën qendrore të Prishtinës dhe qytetit të Prizrenit me rrethinë”, njofton KEDS-i.