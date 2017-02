Pritet Qeveria e re që të plotësohen pozitat drejtuese (Video)

Institucionet në Maqedoni ende janë me ushtrues të detyrave, ndërkohë pritet Qeveria e re që të plotësohen pozitat

Kaluan më tepër se dy muaj nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ndërsa në krye të gjykatave më të rëndësishme dhe disa institucioneve shtetërore vazhdojnë të jenë ushtruesit e detyrave.

Sipas ekspertëve, kjo situatë do të zgjatë deri në formimin e qeverisë së re. Një nga rastet ku për kryetar është caktuar një ushtrues detyre është në organin më të lartë gjyqësor – Gjykatën Supreme. Nga 5 dhjetori, në krye të saj, është Snezhana Bajllozova, e cila erdhi në vendin e Lidija Nedellkovës, së cilës një ditë më parë i skadoi afati.

Rasti i dytë në pushtetin gjyqësor është Gjykata Themelore Shkupi 1 si gjykata më e madhe në vend, ku si ushtruese detyre është Tatjana Mihajllova e cila e zëvendësoi ish kryetarin e gjykatës, Vlladimir Pançevskin.

Rasti i tretë është Prokuroria Publike Themelore për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, që, pas ikjes së Jovan Ilievskit në Gjykatën Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut në Strazburg, tani drejtohet nga ushtruesi i detyrës Zllatko Bikovski.

Sipas ekspertëve, Këshilli gjyqësor taktizon qëllimisht me emërimin e kryetarëve të Gjykatës Supreme dhe Njësisë së Shkupit për arsye se janë në pritje të qeverisë së re.

Para disa ditëve, nga LSDM paralajmëruan riemërime të gjykatësve si pjesë e përpjekjeve për reforma. Me këtë pajtohet edhe profesori universitar Lubomir Fërçkovski.

“Për mendimin tim, në procesin e emërimit të gjykatësve duhet të kemi monitorim të jashtëm. Duhet ta lëmë anash idenë e “gjyqtarëve tanë” dhe “gjyqtarëve tuaj”. Ne duhet të emërojmë gjykatës të cilëve nuk do t’ju mund t’ua përcaktojmë pozicionet, pra se a janë të përcaktuar partiakisht në këtë apo në atë anë”, tha ai.

Meqë Maqedonia akoma nuk ka qeveri, në bazë të Marrëveshjes së Përzhinës, disa ministri, përfshirë edhe ministrinë e brendshme kanë ministra të cilët do të qëndrojnë në ato pozita deri në formimin e qeverisë së re.

Në pritje të marrëveshjes ndërmjet partive është edhe Kuvendi, i cili, edhe pse u konstituua më 30 dhjetor, akoma nuk ka të emëruar kryetar dhe zëvendës të tij. Në këtë moment, si ushtrues detyre është spikeri në largim Trajko Veljanovski.

I njëjtë është rasti edhe me qeverinë të cilën e drejton kryeministri teknik në dorëheqje, Emil Dimitriev, së bashku me ministrat të cilët funksionet do t’i ushtrojnë deri në emërimin e qeverisë së re, raporton Tv21./21Media