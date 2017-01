Mbështetje e fuqishme konsumit të qumështit të freskët vendor

Ministria e Bujqësisë në partneritet me Shoqatat e prodhuesve të qumështit,USAID-in dhe Agjencinë për Ushqim dhe Veterinë të Kosovës në mesin e dhjetorit të kaluar promovoi fushatën “Qumështi i vendin tim” që ka për synim shtimin konsumit të qumështit të freskët të pasterizuar. Fushata do të zgjasë deri në mesin e vitit 2017. Prodhuesit dhe përpunuesit e qumështit shprehen të kënaqur me rezultatet e para të kësaj fushate./21Media