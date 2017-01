Protestë e dhunshme kundër inaugurimit të Donald Trump

Një njeri i veshur me të zeza theu dritaren e një McDonald-i me një çekiç, ka pasur edhe raporte të pakonfirmuara të grabitjes

Kanë shpërthyer çrregullime në Uashington mes sigurisë së madhe në prag të inaugurimit të Donald Trump. Një grup i protestuesve të maskuar, disa mbanin flamuj me simbolin anarkiste, u filmuan duke thyer dritare, vraponin nëpër rrugë dhe përlesheshin me policinë, shkruan The Independent.

Një njeri i veshur me të zeza theu dritaren e një McDonald-i me një çekiç, ka pasur edhe raporte të pakonfirmuara të grabitjes. Policia u përgjigj me gaz lotsjellës dhe topa uji për të shpërndarë protestuesit, të cilët janë larguar menjëherë nga radhët e oficerëve.

Disa grupe ishin zotuar të prishin ceremoninë e inaugurimit, duke u përpjekur për të bllokuar mbajtësit e biletave të hyrjeve.