Protestë “Kundër fyerjes dhe padrejtësisë”

Protesta me moton “Kundër fyerjes dhe padrejtësisë” për Ramush Haradinaj

Nga sheshi “Shkëlzen Haradinaj”, në Pejë njëzëri u kërkua lirimi i mënjëhershëm i liderit të AAK-së, Ramush Hardadinaj.

Protestues jo të paktë dhe shoqëria civile bënë thirrje që njëherë e mirë të marrë fund padrejtësia që po u bëhet qytearëve të Kosovës nga Serbia përmes fletarresteve.

Në këtë protestë u panë edhe zyrtarë të AAK-së dega në Pejë, shkruan rtv21.tv.

Protesta me moton “Kundër fyerjes dhe padrejtësisë” ka filluar edhe në Gjakovë ndërsa është paralajmruar se protesta me të njëjtin motiv do të mbahet sot edhe në qytetet Prizren, Gjilan, Mitrovicë dhe Ferizaj./21Media