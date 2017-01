Pse rikthehet gripi?, tregon pediatri Merovci

Çka ndikon në përhapjen e gripeve?, pse ndodhë të rikthehet gripi? dhe a duhet fëmijët t’i ekspozohen motit të ftohtë?, tregon pediatri Merovci

Në kuadër të emisionit të mëngjesit ”Për ditë të mbarë’’ të RTV21, ishte i ftuar pediatri, Besart Merovci me të cilin u bisedua për gripin te fëmijët.

Gjatë bisedës, Merovci tha se gjatë gripit është mirë që te fëmijët të largohet sasia e tepër e antibiotikëve, për të cilët tha nuk ka protokoll, por që nuk është mirë që të përdoren në sasi të madhe.

I pyetur pë terapinë inflatore, pediatri Merovci tha se është më efikase, që nuk bëhet me antibiotikë, por me rrugët e frymarrjes.

Në përhapje të gripeve dhe infeksioneve të tjera, pediatri Merovci tha se ndikojnë faktorë të ndryshëm, por që mbi të gjitha njerëzit t’i kushtojnë rëndësi të madhe higjienës, shkruan rtv21.tv ”Është shumë me rëndësi që të kenë higjienë, duhet të pastrohen duart, hunda, fyti, hunda dhe goja, sepse këto ndikojnë në përhapje të infeksioneve’’ tha Merovci.

Ndërsa, sa i përket rikthimit të gripit te fëmijët, pediatri Merovci tha që një gjendje e tillë është normale, që tha se kryesisht ndodhë për shkak të rënies së imunitetit. Ai tha se prindërit duhet të jenë të kujdesshëm që të përdorin barna për fëmijët në bazë të moshës, duke filluar me preparate e pastaj edhe me konsulta me pediatër, shkruan rtv21.tv

Pediatri Merovci tha se ekspozimi i fëmijëve në ambiente të hapura është i nevojshëm, por në mot siç është duke mbretëruar tani, është e rëndësishme që fëmijët të kenë veshje të mirë, të jenë të pajisur me dorëza, shalle etj. Kjo pasiqë mos të ketë rënie të temperatures trupore të fëmijës.

Përveç këtyre, pediatri Merovci dha edhe disa këshilla në mënyrë që fëmijët të mos preken, apo të preken më rrallë nga gripet. Së pari ai përmendi ushqyeshmërinë e mirë të tyre, ku tha se nga 4-6 muaj foshnajt është mirë që të ushqehen me qumësht të nënës, mdëra fëmijët e moshave më të rritura të ushqehen me supa, pemë, perime apo ushqime tjera që përmbajnë vitaminën C./21Media