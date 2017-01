Rakitic do të qendrojë në Barcelonë

Mesfushori kroat është në planet e Enriques për lojën e ardhshme në Kupën e Mbretit kundër Atletic Bilbao-s, pasi një levizje e tij drejt Manchester City-t është hudhur poshtë

Ivan Rakitic ishte i lidhur me një lëvizje të mundshme drejt skuadrës angleze Manchester City, por këto thashetheme janë hudhur poshtë dhe ai është në formacionin me të cilin Barcelona do të përballen kundër Bilbaos, shkruan rtv21.tv.

Luis Enrique trajneri i ekipit katalan ka thënë se nuk ka të vërteta në thashethemet për transferimin e kroatit, dhe se bisedimet për rinovimin e kontratës së tij po vazhdojnë./21Media