Rama dëshmon në Komisionin Hetimor për CEZ

Sipas kryeministrit Rama pozicioni i shoqërisë shqiptare ishte dobësuar në mënyrë të pariparueshme

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama po dëshmon në komisionin hetimor të CEZ. Rama i është përgjigjur pozitivisht ftesës së kryetarit të Komisionit Edmond Spaho për të dëshmuar dhe po pyetet për zgjidhjen e konfliktit ndërmjet qeverisë shqiptare dhe çekëve me marrëveshje, duke shmangur arbitrazhin.

“Shpjegimi i ministrit Gjiknuri për procesin nga A tek Zh e konfirmoj plotësisht”, ka thënë Rama në Komision.

Sipas Kryeministrit Rama, që nga tetori i 2013 , humbjet ishin rreth 50%, dhe situata financiare i detyruan të thërrasinin zjarrfikësit e FMN-së, që Banka Botërore kërkonte me këmbëngulje një zgjidhje të shpejtë. “Zgjodhëm zgjidhjen miqësore të konfliktit. Mbi të gjitha rrezikonim një kolaps energjetik dhe financiar, nuk kishim asnjë shans të merrnim mbështetjen për investime, por që i morëm dhe po i bëjmë falë kësaj zgjedhjeje”, u shpreh Rama.

“Pozicioni i shoqërisë shqiptare ishte dobësuar në mënyrë të pariparueshme. Pala tjetër, CEZ-i kishte çelur një proces pas një shpronësimi të dhunshëm të paligjshëm. Të gjitha rrethanat dhe arsyetimet e bëra me gjithë faktorët na dhanë këtë konkluzion i cili është mbështetur nga sekretariati i energjisë në Vjenë e kjo marrëveshje është bërë me prezencën e zv/drejtuesit të sekretariatit si palë e tretë në mënyrën më koherente të mundshme. Nuk besoj se sekretariati i energjisë do duartrokiste një marrëveshje që do ishte e dëmshme për publikun shqiptar”, ka thënë Rama.