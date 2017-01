Ramos, heroi i Realit

Përsëri Ramos ka shpëtuar “Los Blancos”

Sërish është Sergio Ramos që shpëton Real Madridin, duke shënuar golin e fitores në duel me Deportivo La Corunan, me rezultat 3-2, takim ky i zhvilluar në “Bernabeu”, në kuadër të La Ligës.

Ballafaqimi mes Real Madridit dhe Deportivo La Coruna, ka dhënë një super ndeshje, e më rrebesh golash. Alvaro Morata pas 50-të minutave lojë zhbllokoi rezultatin, duke sjell Realin në epërsi prej 1-0.

Mirëpo, mysafirët bën një rikthim të fuqishëm duke shënuar dy gola brenda dy minutave përmes Joselu, i cili në minutën e 63-të barazoi shifrat në 1-1, ndërsa, dy minuta më vonë shokoi “Bernabeun”, duke kaluar Deportivon në avantazh prej 1-2.

“Los Blancos” pasi pësuan golin e dytë, me të gjitha forcat bën presion drejt portës së mysafirëve, dhe në minutën e 84-të më anë te Meija barazuan rezultatin në 2-2, kurse, në minutën e 93-të, në skenë del Ramos, i cili më kokë realizoi golin e fitores. Pas kësaj fitoreje, Real Madridi kryeson tabelën me 37 pikë, gjashtë më shumë së Barcelona, kurse, Deportivo është në pozitën e 16-të me 13 pikë.