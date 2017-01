“Ramush, duart t’i lidhin por vullnetin s’mundet me ta lidh askush”

Anita Muçaj – Haradinaj kritikon edhe presidentin e kryeministrin

Pas vendimit të gjykatës së Colmarit të Francës që Ramush Haradinaj të lirohet me kusht ka reaguar edhe gruaja e tij.

Anita Muçaj-Haradinaj përmes një statusi në Facebook ka ironizuar edhe me mos reagimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi i cili po qëndron në Amerikë si dhe me kryeministrin Isa Mustafa.

“Nje Kryeminister me 72 dosje qe e mbajn peng, e nje president tugjare qe ka shku mu marr me shitblerje biletash per inaugurim te Presidentit Amerikan me siguri s’kane pas kohe ende me komentu vendimin e Gjykates per Ramushin!!! Koha do te flase per ju!!!!”, ka shkruar Anita.

Ajo tutje i drejtohet bashkëshortit të saj duke thënë se forcen dhe vullnetin për ta bërë Kosovën shtet smund të ia merr askush.

“Ramush, duart t’i lidhin por forcen dhe vullnetin per ta bere Kosoven shtet kuptimplot s’mundet me ta lidh askush!!! S’kane mujt as atehere e as tash e as neser!!!!”shkroi ajo.

Ndryshe, Ramush Haradinaj sot pas vendimit të gjykatës franceze u lirua me kusht./21Media