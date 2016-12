Rastet specifike të Apelit gjatë vitit 2016

Gjykata e Apelit e Kosovës ka njoftuar lidhur me rastet më specifike që kanë qenë objekt shqyrtimi në këtë gjykatë gjatë vitit 2016

Gjatë muajit mars 2016 Gjykata e Apelit e anulon dënimin me burgim të përjetshëm për të akuzuarit E.K dhe A.M. , të cilët ishin shpallur fajtor nga Gjykata Themelore në Prishtinë për veprën penale Vrasje e rëndë në bashkëkryerje . Ndaj të parit shqipton 25 vjet burgim, ndërsa ndaj të dytit 23.

Po ashtu në këtë muaj vërtetohen dënimet të akuzuarve në rastin Medikus. Gjykata e Apelit u a vërteton dënimet me burgim të disa të akuzuarve për krim të organizuar dhe trafikim me njerëz. Të akuzuarit L.D. dhe A.D. dënohen me tetë (8) vjet burgim. I pandehuri S.H. dënohet me pesë (5) vjet burgim. Gjithashtu, të pandehurit L.D. i ndalohet ushtrimi i profesionit të urologut në kohëzgjatje prej dy (2) vjetësh, ndërsa të pandehurit S.H. i ndalohet ushtrimi i profesionit të anesteziologut në kohëzgjatje prej një (1) viti.

Në prill, 2016 Kolegji i Apelit anulon vendimin e Gjykatës Themelore dhe kthen në rivendosje dhe marrje vendimi lidhur me çështjet meritore të aktakuzës si dhe për pranueshmërinë e provave. Në këtë rast prokuroria kishte ngritur aktakuzë kundër 11 të pandehurve, për krim të organizuar si dhe për vepra të tjera penal.

Kurse në maj , 2016 vërtetohet aktgjykimi lirues në rastin Kleçka sipas të cilit të akuzuarit për krime lufte të këtij rasti lirohen nga akuza.