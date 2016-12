Redaktorja e Vouge: Dizainet 2016 kanë qenë “vulgare”

Veshjet e tyre janë me shumë shkëlqim, janë shumë dramatike, ka pasur funde shumë të shkurtër, çizmet deri në kofshë

Viti që po lëmë pas, sa i përket dizajneve të veshjeve, nuk ka qenë edhe aq i veçuar nga vitet e mëparshme, thotë veterania e industrisë së modës, Suzy Menkes.

72 vjeçarja në fjalë është redaktore e revistës ndërkombëtare për modë, Vogue. Ajo nuk vlerëson aq shumë veshjet e modës 2016 që janë prezantuar në pista mode, si psh ato të Julien Macdonald, apo Kanye West. Menkes mendon se dizajnet e tyre janë paksa shumë “vulgare.”

Menkes ka thënë se kjo do të thotë se veshjet e tyre janë me shumë shkëlqim, se janë shumë dramatike, ka pasur funde shumë të shkurtër, çizmet deri në kofshë, dhe gjëra të tilla. Por ka pasur veshje me mëngë të gjata, që na krijon një ndjenjë krejtësisht ndryshe nga modestia, dhe besoj se kjo reflekton në atë se çfarë po ndodh sot në botë. Ajo ka shtuar se kjo po ashtu tregon se femrat sot i zgjedhin vetë veshjet e tyre, e nuk ua zgjedh askush tjetër, shkruan rtv21.tv.

Menkes ka thënë se është fascinuese se si industria e modës nuk ka të bëj asgjë me ngjarjet në botë. Ajo këtë e quan punë vulgare, p.sh prania e Kim Kardashian në mediet sociale, e pastaj edhe zgjedhja e Trump president. Ajo ka thënë se moda sikur zë vendin para të gjithave.

Është bërë e zakonshme që para prezantimit të veshjeve në një ngjarje mode apo tjetër, të lansohen filma që kanë të bëjnë me ato disajne. P.sh, në festivalin e filmit në Venedik muajin shtator, një javë para se të fillonte java e modës në New York, Tom Ford ka lansuar koleksionin e tij pranverë 2017.

Menkes ka thënë se filmi i Tom Ford është më interesanti nga ta. Sipas saj, Ford tani ka dy karriera. Sipas saj, bota e modës ka qenë paksa hezituese në realizim të filmave, por mediet sociale janë ato që i kanë shtyrë të shfrytëzojnë idenë për imazhe filmike, apo filma, apo edhe gjëra të tjera që tërheqin njerëzit t’i shikojnë në celularët e tyre.

Një trend tjetër gjatë vitit 2016 që ka tërhequr vëmendjen e saj janë koleksionet me veshje të kombinuara për të dy gjinitë. P.sh Burberry. Ajo ka thënë se vetë tema për gjinitë është intriguese, se është temë e gjerë për botën dhe po ashtu për modën, sepse rrobat dizajnohen goxha të njëjta në çdo kuptim, në Lindjen e afërt, veshjet e meshkujve i veshin femrat, dhe anasjellas. Por ka edhe disenjator që realizojnë veshje për të dy gjinitë ndaras.

Ideja për veshjet neutrale është shumë interesante, ka thënë Menekes. Femrat nuk është e domosdoshme të veshin veshjet që realizohen vetëm për femra, pasi që ato mund të veshin edhe veshje të realizuara për të dy gjinitë./21Media