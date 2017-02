Rëndësia e të bërit joga te fëmijët

Sfida më e madhe me fëmijët është t’i bëni të jenë të vëmendshëm për një kohë të mjaftueshme

Yoga për fëmijë, natyrisht, është disi e ndryshme nga ajo për të rritur, por përdoren të njëjtat parime bazë: fryma, trupi, mendja dhe harmonizimi i të tre këtyre elementëve. Kjo arrihet duke bërë lojëra të ndryshme, si dhe duke imituar kafshë ndërkohë që fëmijët vihen në pozicione të ndryshme të yoga-s.

Sfida më e madhe me fëmijët është t’i bëni të jenë të vëmendshëm për një kohë të mjaftueshme, në mënyrë që t’u mësoni të mirat e yoga-s, si: ekuilibrin, fleksibilitetin, përqendrimin, paqen, shëndetin dhe mirëqenien. Për fat të mirë, shumicës së fëmijëve u pëlqen të flasin dhe të lëvizin. Të dyja këto gjëra bëhen përmes ushtrimit të yoga-s.

T’u thuash atyre të mendohen më shumë, ta bëjnë më mirë ose të sillen në një mënyrë të caktuar, sepse u bën mirë, nuk është mënyra e duhur. Në vend të kësaj, sigurojuni një mjedis të qetë, ku mund të krijojnë dhe të zbulojnë të vërtetat e tyre.

Teksa ata bëjnë pozicionet e kafshëve dhe të objekteve në natyrë, përkushtohen mendërisht për të thelluar vetëdijen. Kur janë në pozicionin e gjarprit, u thoni të imagjinojnë sikur kanë vetëm një shpinë të gjatë dhe nuk kanë krahë e këmbë.

Drejtojini fëmijët, por lejojini edhe ata t’ju drejtojnë ju. Pa dyshim do t’ju mahnitin dhe do t’ju ftojnë të eksploroni botën bashkë me ta./21Media