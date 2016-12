Rexhaj: Filmi “Shok”e arritura ma e madhe e jona si shoqëri

Sonte në emision debatues “CLICK” është diskutuar për personazhet dhe personalitet që e kanë shënuar vitin

I ftuar për të debatuar këtë temë ishte shkrimtari Albatros Rexhaj i cili tha se një ndër të arriturat më të mëdha të vendit është filmi “Shok”.

“Mendojë që filmi “Shok” edhe pse u harru në fund të vitit 2016- të është e arritura ma e madhe e jona si shoqëri, sepse sikur futbolli që është mbreti i gjithë sporteve edhe filmi sot ështe mbreti i gjitha arteve, në kuptimin e popullaritetit dhe ndikim që ka” tha Rexhaj.

Albatrosi tha se filmi “Shok” nuk është e arritur vetëm sepse ka shkuar në Oscar, por me çfarë teme ka shkuar. “Ka shku me një temë tipike kosovare dhe ka thyer mitin, paragjykimin ma të madh se ne nuk duhet të merremi me historin tonë por me një temë kozmopolite”, shkruan rtv21.tv

Albatrosi tha se është ndier shumë i frymëzuar prej kolegëve që kanë arritur të bëjnë një diçka të tillë dhe të ju tregojnë njerëzve, që të mos tremben prej historisë, dhe indentitetit sepse me këto vlera duhet të identifikohemi në botë./21Media