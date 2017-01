Rob në shitje shtëpinë e tij për 2.675 milionë dollarë

Rob Kardashian është i gatshëm që të shesë shtëpinë e tij që gjendet në pronën familjare, një shenjë tjetër që ai është kthyer me Blac Chynan dhe po braktis jetën e tij beqare

Shtëpia me 4 dhoma gjumi gjendet në lagjën Oaks, ku shumica e motrave të tij jetojnë. Ai e kishte blerë këtë shtëpi në muajin shkurt të vitit 2016 për 2.285 milionë dollarë, dhe do të përfitojë para të mira po ta shesë me çmimin që po dëshiron, shkruan rtv21.tv.

Rob dhe Chyna po jetojnë në një nga shtëpitë e Kylie Jenner, kështu që padyshim ai është i lumtur me këtë vendosje, pasi po dëshiron të shesë shtëpine e tij.

Sigurisht po të ndahet Chyna nga ai përsëri, Rob do të kërkojë ndonjë divan në shtëpitë e Khloe-s apo Kendall-it, ose në një nga shtëpita tjera të Kylie-s./21Media