Rrahmani: Vit dinamik, sfidues, por me rezultate pozitive

Sipas Rrahmanit viti 2016 ka qenë vit dinamik

Ministri i Shëndetësisë, Imet Rrahmani ka thënë se viti 2016 ishte një vit dinamik dhe sfidues për shëndetësinë në Kosovë, e cila edhe gjatë këtij viti u ballafaqua me kufizime të shumta.

Në fushën e hartimit të politikave dhe legjislacionit, Ministri Rrahmani theksoi miratimin e Strategjisë Sektoriale Shëndetësore 2017-2021, të disa ligjeve e udhëzimeve administrative dhe miratimin e statutit të Fondit të sigurimeve shëndetësore dhe Rregullores për Menaxhim Financiar e Fondit të Sigurimeve shëndetësore.

“Ne jemi të bindur se ky proces, me gjithë vështirësitë që mund të parashikohen për fillim, sepse do të ndodhin për herë të parë pas luftës, do të rezultojnë me përmirësim të financimit shëndetësor dhe të cilësisë së shërbimeve shëndetësore”, ka thënë ministri Rrahmani, në konferencën e fundvitit.

Ai theksoi rezultatet e arritura edhe në fushën e ngritjes së kapaciteteve institucionale në fushën e shërbimeve shëndetësore dhe investimet kapitale, ku veçoi Inaugurimin e Spitali i meremetuar i Vushtrrisë në vlerë prej 7 milionë euro, përurimin e dy QKMF-ve, në Kaçanik e Drenas investime në 650 mijë euro, sigurimin e automjeteve për funksionalizimin Qendrës së Ujit të pijshëm në IKSHPK; pajisje për shëndetin e nënës dhe fëmijës për institucionet e nivelit dytësor dhe tretësore në vlerë prej 1,6 milionë euro; projektin për ndërtimin e Klinikës Pediatrike në vlerë 22 milionë euro; vendosjen e gurthemelit të Klinikës së re Emergjente; investim i MSh-së në vlerë prej rreth 8 milionë eurove; investimet për Institutin Rajonal të Shëndetësisë Publike në Gjilan dhe në Ferizaj.

Gjithashtu, ministri Imet Rrahmani ka përmendur edhe të arriturat në fushën e shëndetit publik, punësimin e specialistëve të papunë, ndarjen e 199 specializimeve, mbi 106 operime në kardiokirurgji që buxhetit të vendit i kanë kursyer rreth 1 milon e gjysmë euro./21Media