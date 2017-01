Rritet numri i pacientëve të prekur nga gripi në Kosovë

Numri i pacientëve të prekur nga gripi është rritur kohët e fundit

Nëpër Qendrat e Mjekësisë Familjare në vend thonë se personat me simptome të gripit po shtohen dita ditës.

Në Shqipëri janë shënuar viktimat e para si dhe është urdhëruar për mbylljen e shkollave.

Ndërsa në Kosovë nuk e shohin si gjendje alarmante pasi që ky është grip sezonal dhe nuk ka nevojë për panik.

Nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik është thënë një ditë më herët se nuk ka nevojë për panik.

Në Qendrën kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë numri i fëmijëve të prekur nga gripi ka shkuar në 6 mijë për një muaj.

Kryeshefi i QKMF-së Bujar Lila ky numër vazhdon të rritet pasi që gripi nuk hiqet shpejt.

Sipas tij stafi është i përkushtuar që t’u ofrojë ndihmë pacientëve.

“Në nëntor në Pediatri kanë qenë 6 mijë vizita. Ndërsa, javën e parë të muajit dhjetor, ai trend ka vazhduar edhe normalisht do të vazhdoj edhe muajt e tjerë. Meqenëse, gripi nuk tërhiqet në mënyrë rapide”, tha Lila.

Lila njofton se gripi përveç fëmijëve atakon edhe gratë shtatzëna dhe të sëmurët kronik. Ai jep edhe udhëzimet se si duhet vepruar për t’u mbrojtur nga gripi.

“Gripi i atakon të gjitha moshat, por janë disa grupe të rrezikuara sidomos, fëmijët, moshat e reja, shtatzënat dhe të sëmurët kronik. Te shumica e tyre ku është imuniteti i dobësuar, gripi atakon organet e frymëmarrjes, fillon me teshtitje, me zënie të hundës, me kollë, dhimbje të muskujve. Iu kisha rekomandu pacientëve që të mos shkojnë në vende, ku ka frekuentim të madh të popullatës sepse mënyra për përhapjen e gripit është më e madhe”, tha Lila për KosovaPress.

Simptomat e këtij gripi janë të shoqëruar me kollitje, temperaturë, zënie të hundëve.

Pacientët që të enjten kërkonin ndihmën e mjekut kanë deklaruar se gripi është jo edhe aq i lehtë ndërsa zgjat edhe disa javë.