Sa është romantik Ramushi, tregon bashkëshortja

Anita ka thënë se Ramushi është më romantik se ajo

Krejt punët i bën vet. Jo se burri i saj nuk dëshiron t’i ndihmojë por thotë se ai nuk ka kohë. Kjo është Anita, bashkëshortja e Ramush Haradinaj.

Prezantuesja e lajmeve në televizionin publik, Anita Muçaj- Haradinaj në një intervistë ka treguar se burri i saj nuk ka gatuar asnjëherë, ndonëse njëherë e kishte ftuar për drekë, por që dyshon se ai e ka përgatit vet ushqimin, por pranon se Ramushi është më romantik.

“Anita merret me gjithçka, merrem me punë, me familjen, me fëmijët, me obligimet e çdo gruaje, femre, nëne”, ka thënë Anita.

Ndonëse një djalë fshati dhe për shumë vjet ka jetuar me armë, Ramushi di të jetë edhe romantik. Anita merr shpesh lule nga ai për festa, por jo vetëm.

“Po romantik është, ndoshta edhe më shumë se unë. Për shembull unë në çdo festë, ka 13 vjet edhe kur Ramushi s’ka qenë këtu, ka qenë shumë i kujdesshëm me lulet. I ka shumë për zemër lulet kështu që edhe mua më pëlqejnë edhe është ndoshta moment i ndijshëm ai kur e merr një buqetë me lule. Është shumë i kujdesshëm në raste festash, ndonjëherë edhe për qejf pa ndonjë rast. por vazhdon me qenë edhe sot i kujdesshëm”, ka treguar gruaja e Ramushit.

Për familjen Haradinaj vendi më i preferuar për të kaluar pushimet mbetet Shqipëria. “Prej kur është kthyer Ramushi prej Hagës që shkojmë në Dhërmi se po mundohem me kujtu, por po kemi shkuar rregullisht në Shqipëri, na pëlqen shumë, mendoj që edhe Shqipëria ka hala kohë edhe ka hala punë për zhvillimin e turizmit por gjithsesi është vendi ynë edhe është mirë”, shtoi Muçaj.

Vajza nga kryeqyteti e cila para disa vitesh u bë nuse e Gllogjanit tregon se është bukur e vështirë të jesh grua e një politikani edhe pse thotë se është mësuar me këtë. “Ne ndihmohemi reciprokisht, unë mundohem të jem aty kurdo që e kërkon nevoja, koha e ka bërë të vetën edhe tash kam edhe obligimet e fëmijëve i kam tre fëmijë, nuk jam tipi i cili patjetër duhet të merr pjesë diku ose patjetër duhet të provoj të ndikoj por mundohet gjithsesi të jap mendimin tim” tregon më tutje Anita.

Çifti Haradinaj kanë dy djem dhe një vajzë dhe jetojnë në Prishtinë, por pothuajse cdo fundjavë shkojnë në Gllogjan atje ku i ka prindërit Ramush Haradinaj.