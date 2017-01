Samsung me modele të reja

Samsung duket se është këndellur nga problemet e mëdha që kishte me shpërthimet e Note 7

2016ta është një vit që Samsung do të dojnë ta harrojnë shpejtë, dhe cila është mënyra më e mirë? Të lëshohen dy smartfonë të rinj në përdorim, variantët e rinj të kategorisë A, A3 dhe A5

Me dy madhësi të ndryshme, 5.2 inç për A5 dhe 4.7 inç për A3, këta 2 telefonë të mençur do të kombinojnë pjesët më të mira të serisë S7 me një çmim më të lirë, shkruan rtv21.tv.

Për herë të parë prodhime të serisë A do të jenë rezistent ndaj ujit dhe pluhurit, që do të thotë se mund të zhyten në thellësi prej 1.5 metrash deri në 30 minuta pa u dëmtuar.

A5 ka një kamerë imresionante 16 MP në të dyja anët, që do të thotë se selfiet do të jenë të mahnitshme, ka 3 GB RAM dhe 32 GB hapësirë, përderisa A3 ka një kamerë 13 MP prapa ndërsa 8 MP para, me 2 GB RAM dhe 16 GB hapësirë. Këta tipa mund të porositen qysh nga data 20 janar./21Media