Samsung vjen me Galaxy C7 Pro

Data e spekuluar e lansimit të pajisjeve të reja pritet të jetë 21 janari.

Galaxy C7 Pro pritet të vijë me ekran të rezolucionit 1080p dhe madhësi prej 5.7 inç, procesorin Snapdragon 626, RAM memorien prej 4GB dhe hapësirën ruajtëse me 64GB kapacitet.

Dy kamerat në anët e kundërta pritet të vijnë me nga 16MP ndërsa bateria thuhet se do të ketë kapacitet prej 3,300 mAh.

Pajisja do të punojë me Android 6.0.1 Marshmallow dhe do të lansohet së pari në Kinë me vlerë prej 404 dollarëve.