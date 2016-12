Sanksionet ndaj Rusisë, Trump fajëson kompjuterët!

Trump tha se duhet të vazhdohet përpara në vend që të kërkojmë hakmarrje ndaj Rusisë

“Them se kompjuterët janë ata që na e kanë vështirësuar jetën së tepërmi. E gjithë kjo era e kompjuterëve ka krijuar një situatë ku askush nuk e di më me saktësi se çfarë po ndodhë”, deklaroi Trump.

35 diplomatë rusë u shpallën persona non grata e iu dhanë 72 orë afat për t’u larguar nga Shtetet e Bashkuara te Amerikës. Dy komplekse ndërtesash në Maryland dhe në New York, të përdorura nga personeli rus për aktivitete të shërbimeve të fshehta, do të mbyllen.

Hyrja në kompleksin e ndërtesave do t’iu ndalohet të gjithë diplomatëve rusë . Sanksionet e Washingtonit i drejtohen Shërbimit Ushtarak Rus dhe atij të Fshehtë të cilat SHBA i akuzon si përgjegjëse për sulmet ndaj kompjuterëve të organizatave politike.

Agjencitë amerikane të inteligjencës mendojnë se piratët rusë të internetit kanë arritur të depërtojnë, me aprovimin e Kremlinit, në sistemin e kompjuterëve të Partisë Demokratike të kandidates për presidente, Hillary Clinton.

Një sërë imellesh të partisë demokratike u publikuan edhe përmes platformës Wikileaks.

Në anën tjetër Rusia bëri të ditur se do të reagojë “në një mënyrë të tillë që do t’i shkaktojë Amerikës parehati të madhe”.

Masat e marra prej Obamës janë një dekret presidencial të cilin Trumpi mund ta anulojë pas ardhjes në pushtet në 20 janar./21Media