SBASHK-u numëron sukseset

Arritja më e madhe e SBASHK-ut në këtë vit ka qenë rritja e besimit të punonjësve të arsimit në këtë sindikatë

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës gjatë këtij ka shënuar disa suksese siç është marrëveshja me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për pensionet e mësimdhënësve, arritjen e bashkimit të pagës bazë me atë shtesë në UP etj.

Kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jashari, ka thënë në një konferencë për medie se e arritura më e madhe e SBASHK-ut në këtë vit ka qenë rritja e besimit të punonjësve të arsimit në këtë sindikatë.

Po ashtu, Jashari i ka përgëzuar mësimdhënësit e Kosovës për përfundimin e gjysme vjetorit të parë të vitit 2016/17.

Jashari po ashtu është shprehur se arritje tjetër e SBASHK-ut është ajo e bashkimit të pagës bazë me pagën shtesë për punonjësit e administratës së Universitetit të Prishtinës.

“Arritje tjetër konsiderojmë se pas shumë angazhimesh të SBASHK-ut dhe kolegëve në Universitetin e Prishtinës kemi arritur kërkesën për unifikimin e pagës bazë me pjesën stimulative dhe po ashtu pritet të rregullohet edhe çështja e kontratës kolektive nga se arsimi i lartë është përfshirë në draft tekstin për kontratën kolektive të arsimit e cila do të jetë e para e tillë në sistemin arsimor të Kosovës”, tha ai.

Ndërsa, sa i përket rritjes së pagës për mësimdhënësit dhe punonjësit tjerë të arsimit në Kosovë, Jashari ka thënë se kërkesën nuk e kanë bërë ende por ka shtuar se një gjë të tillë do ta bëjnë në bashkëpunim me sindikatat tjera.

“Kërkesën ne nuk e kemi bërë ende, ne do të bashkëpunojmë ngushtë me sindikatat, federatat që edhe nuk janë në BSPK, kam fjalën për sindikatën e shëndetësisë, policisë, dhe të tjera por ne kemi marrëdhënie të mira, i kemi relaksuar marrëdhëniet me BSPK-në do të flasim edhe me ta në mënyrë që kërkesa për paga të jetë unike e të gjithëve dhe të bashkëbisedojmë që të mos del dikush me një vlerë dikush me një tjetër”, ka thënë ai.

Jashari ka folur edhe për rezultatin e vlerësimit PISA për çka ka thënë se nuk është përgjegjës vetëm një njeri.