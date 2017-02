Ju kujtohet filmi “Scarface”?

Së shpejti do të dalë një tjetër version i filmit klasik me gangsterë. Universal Pictures njoftoi sot se versioni i ri do të dalë në kinema në gusht të 2018-s.

Megjithatë, nuk është bërë e ditur se cilët aktorë do të interpretojnë në filmin e ri.