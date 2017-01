Seanca për rastin Kumanova e mbyllur për opinionin

Seanca e 46-të u mbajt e mbyllur për opinionin, seanca e ardhshme të premten

Me dyer të mbyllura është zhvilluar seanca e 46-të për lagjen e trimave. Avokati palës mbrojtëse, Asmir Alispahiq, tha se bëhet fjalë për dëgjimin e audio materialeve dhe se në muajin shkurt, do të vijon radha e prezantimit të dëshmitarëve. Seanca e ardhshme do të jetë pas 3 ditësh gjegjësisht ditën e premte.

“Ashtu siç më është i njoftuar opinioni, në procesin e gjykimit të sotëm, vazhdoi dëgjimi i bisedave telefonike të cilat janë sekrete për opinionin, sepse janë informacione të cilat nuk duhen të transmetohen në publik, pra ende ka biseda të cilat duhet të dëgjohen dhe deri atëherë do të jetë gjykimi i mbyllur dhe kur të përfundojnë të gjitha ato biseda edhe zyrtarisht gjyqi do ju njoftoj, që të mund të merrni pjesë”, tha Asmir Alispahiq, avokat.

Më 9 dhe 10 maj të vitit të kaluar në Lagjen e Trimave në Kumanovë, një grup i armatosur u përlesh me forcat e sigurisë të Maqedonisë, ku u vranë 20 persona prej të cilëve 8 ishin police dhe 10 të tjerë nga grupi i armatosur./21Media