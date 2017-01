“Seancat e jashtëzakonshme, mundësi për mosveprim!”

KLMDNj:Pafuqia për t’i mbrojtur zyrtarët e lartë shtetërorë në Kosovë është shndërruar në një luftë të ndyrë politike

KMDLNj ka reaguar ndaj mbajtjes së seancës së jashtëzakonshme sot në Kuvendin e Kosovës duke e cilësuar si vazhdimësi të seancave paraprake të cilat nuk kanë prodhuar asnjë rezultat. “Pikërisht mungesa e një patriotizmi të vërtetë, dashurisë dhe përkushtimit për shtet dhe qytetarët e tij, prodhojnë situata kaotike dhe seanca të jashtëzakonshme krejtësisht të pafuqishme, të padobishme dhe të dëmshme.”, thuhet në reagimin e KMDLNj-së.

Sipas KLMDNj mbrojtja për Ramush Haradinajn dhe të arrestuarve të tjerë do të ishte vetëm zbatimi i ligjit, drejtësia e pavarur, serioziteti shtetëror dhe përkushtimi ndaj qytetarëve. “Pafuqia për t’i mbrojtur zyrtarët e lartë shtetërorë në Kosovë është shndërruar në një luftë të ndyrë politike, me akuza dhe kundërakuza për tradhëti kombëtare, mohim të luftës së UÇK-së, denoncim të të arrestuarve te serbia dhe ndërkombëtarët në ndërkohë që ata që më së shumti kanë kontribuar për arrestimin e tyre janë më të zëshmit në mbrojtje të tyre sikur që, privatisht i konsiderojnë kriminelë ordinerë.”, thuhet ndër të tjerash në reagim.

Kujtojmë se sot duke filluar në ora 11:00 do të mbahet seancë e jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës lidhur me arrestimin e kryetarit të AAK-së Ramush Haradinajt. Ky i fundit u arrestua me 4 janar në Francë në bazë të një urdhër-arresti të lëshuar nga Serbia në vitin 2004./21Media