Selmanaj: Pesëdhjetë për qind e investimeve në asfalt (Video)

Driton Selmanaj tha se buxheti i Kosovës nuk do të duhej të rëndohet edhe me një autostradë

Sonte në emisionin “CLICK” të RTV 21 po diskutohet për buxhetin e vitit 2017-të.

Analisti i përhershëm i emisionit, Driton Selmanaj, tha se nëse 50 për qind e investimeve kapitale janë në asfalt kjo i bie që duam të ndikojmë tek masa vetëm përmes kësaj, shkruan rtv21.tv

“Nëse është 50 për qind e investimeve kapitale në asfalt, kjo i bjen që ne akoma po e shohim si të vetmen mundësi të ndikimit tek masa përmes asfaltit. Nuk e them që Kosova s’ka ka nevojë më, normalisht që kemi nevojë”, u shpreh Selmanaj.

Selmanaj tha se buxheti i Kosovës nuk do të duhej të rëndohej edhe me një autostradë në këtë fazë pasi që siç tha ai, nuk kemi rritje të buxhetit krahasuar me vitin e kaluar./21Media