Serbia dorëzon kërkesën për ekstradim të Haradinajt

Kërkesa është përcjell me dokumente me anë të cilave Franca do të merr vendim lidhur me këtë proces

Siç raportojnë mediat serbe Ministria e Drejtësisë së Serbisë ka dorëzuar sot në organet gjyqësore të drejtësisë në Francë kërkesën për ekstradim të Ramush Haradinajt në Serbi.

Tanjugraporton se kërkesa për ekstradim është përcjell edhe me dokumente me anë të cilat gjykata në Francë do të vendos për përmbushjen e kushteve për ekstradim të Haradinajt në Serbi.

Ndërkohë në Kuvenidn e Kosovës është duke u mbajtur seancë e jashtëzakonshme pikërisht për rastin e Haradinajt.

Haradinaj është arrestuar më 4 janar në aeroportin e Bazelit nga autoritetet franceze në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia në vitin 2004 si i dyshuar për krime lufte./21Media