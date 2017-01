Serbia kërkon ekstradimin (urgjent) të Haradinajt (Përmbledhje RTV 21)

Prof. Ismet Salihu: Këto janë lojëra politike të Serbisë kundër Haradinajt

Pas lirimit me kusht të liderit të AAK-së, Ramush Haradinaj nga autoritetet franceze të drejtësisë ka reaguar Qeveria e Serbisë duke thënë se vendimi për lirimin e Haradinajt me kusht është i papranueshëm. Serbia thotë se i ka zgjeruar hetimet ndaj Haradinajt dhe ka siguruar 30 dëshmitar kundër tij. Ndërsa, njohësit e çështjes penale dhe juridike thonë se ekstradimi i Haradinajt është i pamundur përshkak se me Konventë Europiane është i pamundur ekstradimi nëse dyshohet që personi i ekstraduar nuk do të ketë gjykim të drejtë, të paanshëm, korrekt si dhe do të ketë ndikim politik. Thonë se rasti i Haradinajt është tipik që ky person nuk do të ketë gjykim të drejtë atje./21Media