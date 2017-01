Serbia insiston në ekstradimin e Haradinajt

“Serbia nuk do të tërhiqet nga kërkesa për ekstradimin e Ramush Haradinajt”, ka deklaruar ministrja e Drejtësisë në Qeverinë serbe, Nella Kuburoviq.

Qeveria e Serbisë ka shqyrtuar sot vendimin e gjykatës franceze, e cila liroi me kusht ish-komandantin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe ish-kryeministrin Ramush Haradinaj, pasi që i njëjti ishte ndaluar më nga policia franceze bazuar në një urdhërarresti të lëshuar nga Serbia përmes INTERPOL-it.

Drejtori i të ashtuquajturës Zyra për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq tha se Serbia do të vazhdojë me ndjekje penale për të gjithë të akuzuarit pa marrë parasysh përkatësinë nacionale. Ai i ka ftuar të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe shtetet tjera që të respektojnë të drejtat ndërkombëtare dhe fletarrestet e Interpolit dhe mos të sjellin vendime politike.

“Shpresojmë që organet franceze të drejtësisë do të sillen në mënyrë profesionale”, ka thënë Kuburoviq, sipas së cilës, në aktakuzën e zgjeruar ndaj Haradinajt nga prokuroria serbe, janë përfshirë edhe 30 dëshmitarë.

Ndryshe, Autoritetet Franceze dje e liruan me kusht, nga paraburgimi liderin e AAK-së Ramush Haradinaj. Lirimi me kusht ia ndalon Haradinajt ardhjen në Kosovë dhe e detyron atë që të paraqitet dy herë në javë në policinë franceze. Gjykata e Kolmarit e mori këtë vendim, pas garancive që i kanë ofruar institucionet e Kosovës, shtetit francez përmes avokates mbrojtëse të Haradinajt se ai do të qëndrojë në Strazburg deri në shqyrtimin e kërkesës së Serbisë për ekstradim.

Lideri i AAK-së Ramush Haradinaj, është arrestuar në Francë më 4 janar, në bazë të një urdhërarresti të lëshuar nga Serbia në vitin 2004. Prokuroria e serbe për krime lufte pretendon se Ramush Haradinaj ka kryer krime lufte në Kosovë gjatë periudhës 1998-99, pavarësisht se Haradinaj, mbi akuzat e njëjta, ishte gjykuar dhe shpallur i pafajshëm në dy raste, në proceset që janë zhvilluar nga Tribunali i Hagës.