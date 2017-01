Serbia paralajmëron prova të reja kundër Haradinajt

Nesër do të mbahet seanca gjyqësore ndaj ish-kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili është po vazhdon të mbahet në paraburgim nga autoritetet franceze me urdhër arrest të lëshuar nga Serbia në vitin 2004. Në këtë seancë do të vendoset nëse Haradinaj do të ekstradohet në Serbi apo të lirohet më kusht. /21Media