SHBA dhe BE: Të respektohet vendimi i Kushtetueses për Vettingun

SHBA-të dhe BE kërkojnë që të respektohet vendimi i Kushtetueses për Vettingun

Pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë lidhur me vlerësimin e Ligjit të Vettingut, ku u rrëzua kërkesa e opozitës kanë reaguar nëpërmjet një deklarate Ambasada e SHBA-ve në Tiranë dhe Zyra e BE-s.

“Ambasada e SHBA-ve në Tiranë mirëpret vendimin e Gjykatës Kushtetuese për Ligjin e Vetingut. I bëjmë thirrje të gjitha partive politike të respektojnë vendimin e Gjykatës. Gjithashtu, nxisim udhëheqësit shqiptarë të punojnë me shpejtësi për të zbatuar të gjitha reformat historike të sistemit të drejtësisë në Shqipëri”, bëhet e ditur në reagimin e Ambasadës Amerikane.

Ambasada thekson më tutje se një reformë kuptimplote që i largon gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar nga sistemi gjyqësor, gëzon mbështetjen e publikut të gjerë dhe është prioritet kryesor i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri.

Edhe Zyra e BE-së në Tiranë, përmes një deklarate theksoi se i kushtoi vëmendje të veçantë vendimit të sotëm të Gjykatës Kushtetuese për shpalljen e Ligjit të Vetingut në përputhje me Kushtetutën e Shqipërisë.

“BE-ja i inkurajon autoritetet shqiptare të nisin me shpejtësi zbatimin e vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kjo është thelbësore për përparimin e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BE dhe është pritur gjatë nga qytetarët shqiptarë. Komisioni Evropian do ta mbështesë Shqipërinë për kryerjen e një procesi Vetingu tërësor dhe të besueshëm, duke udhëhequr Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit”, thuhet në deklaratë.