Shefi i Pentagonit sulmon Rusinë

Rezultati i Rusisë në luftën kundër ISIS-it barazi me zero

Roli i Rusisë në luftën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Shtetit Islamik është barazi me zero, ndërsa prania e ushtrisë ruse në Siri vetëm sa po përkeqëson luftën qytetare në këtë vend, tha shefi i Pentagonit, Ashton Carter.

Karter tha se rusët nuk kanë bërë pothuajse asgjë në luftën kundër Shtetit Islamik, duke qartësuar se rezultatet e rusëve në luftën kundër kësaj organizata faktikisht janë barazi me zero. Ai tha se rusët në Siri kanë shkuar me premtimin se do të luftojnë kundër Shtetit Islamik dhe se do të zgjidhin luftën qytetare, por shtoi se ata në të vërtetë nuk kanë bërë asgjë deri me tani.

Sipas fjalëve të Carterit, sjelljet e rusëve në Siri vetëm sa po përkeqësojnë edhe më shumë luftën qytetare në vend. Carter më 20 janar do të largohet nga funksioni i shefit të Pentagonit, pas inaugurimit të Donald Trampit për President.

Në anën tjetër, Presidenti i Sirisë, Bashar Al Asad, tha se autoritetet siriane janë të gatshme që të bisedojnë për të gjitha çështjet në kuadër të bisedimeve të paralajmëruara paqësore, të cilat pritet të zhvillohen në Kazakistan.

Asad tha se është i gatshëm të diskutoi edhe për funksionin e tij si president, por më pas u zmbraps dhe theksoi se funksioni i tij është rregulluar me kushtetutë.

Megjithatë, data e takimit në Kazakistan ende nuk është përcaktuar dhe nuk dihet se kush do të merr pjesë në takimin, i cili po iniciohet nga Siria, Irani, Turqia dhe Rusia./21Media