Shikoni ndryshimin e këtyre çifteve gjatë 30 viteve (Foto)

Jeta e çifteve përmes fotografive

Fotografia është mënyra më e mirë për të ruajtur kujtimet dhe emocionet. Në 1982 fotografja Barbara Davatz takoi një çift të ri dhe i fotografoi, por ajo nuk e kishte idenë se për gjatë 30 viteve pikërisht ky çift do të bëhet pjesë e projektit të fotografive të saj. Për veç me këtë çift ajo realizoi fotografi edhe e me çifte tjera.

Vitet kaluan dhe Barbara ishte kurioze se çfarë ka ndodhur me protagonistët e fotografive të saj . Ajo i gjeti ata dhe iu propozoi që t’i fotografonte prapë. Kështu ajo fotografoi ata në vitin 1982, 1997 dhe 2014./21Media

Shokët Beni dhe Andi (1982) Familja e Benit (2014) Familja e Andit (2014)

bianca dhe Ernesto (1982) Bianca dhe Ernesto (1997) Bianca dhe Carlo (2014)

Carol dhe Serge (1982) Carol dhe Serge (1988) Carol dhe Serge (2014)

Barbara dhe Sasha (1982) Sasha dhe Barbara (1988) Familja e Sashes (2014)

Fabian dhe Regula (1982) vimbai, Regula dhe Fabian (1997) Fabian (2014)

Zonhild dhe Matthias (1988) Zonhild dhe Matthias (2014)

Rico dhe Tiziana (1982) Tiziana dhe Rico (1988) Tiziana (2014)