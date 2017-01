Ditën e sotme do ta karakterizojnë vranësirat dhe reshjet

Gjatë ditës së shtunë, më 14 janar 2017, moti mbi Shqipëri parashikohet të jetë me vranësira dhe reshje shiu. Priten reshje dëbore në zonat malore.

Era do te jete me drejtim Juglindje-Jug 1-20m/sek. Mjegull nëpër lugina. Deti i forcës 7 me lartësi vale 5.8metër.

Temperaturat në Tiranë pritet të jenë ndërmjet 5 deri në 7 gradë celsius.